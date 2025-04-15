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Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"

Український президент казав, що деякі американські посадовці потрапили під вплив російської пропаганди і поширюють ворожі наративи. 

Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає "абсурдним" коментар українського президента про те, що адміністрація Дональда Трампа "на боці росіян". Він назвав цю заяву "точно непродуктивною", передає The Guardian слова Венса в інтерв'ю UnHerd. 

Також він повторив критику на адресу європейських лідерів стосовно міграції та інтеграції. Він сказав, що "європейське населення продовжує вимагати більш розумної економічної та міграційної політики, а лідери Європи продовжують проходити вибори і пропонувати європейським народам протилежне тому, за що вони, схоже, голосували". 

Він також попередив, що Європа повинна активізуватись і працювати над своєю обороною, оскільки "більшість європейських країн не мають збройних сил, які могли б забезпечити їхню розумну оборону". Винятками він назвав Польщу, Велику Британію та Францію. 

Водночас він вважає, що Європі потрібна більша самостійність.

"Не хочу, щоб європейці робили все, що їм скажуть американці", – сказав він. 

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