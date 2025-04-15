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BBC: під час нещодавніх нападів RSF у суданському Дарфурі вбили понад 400 осіб

Минулого тижня Сили швидкої підтримки почали інтенсивний наземний і повітряний напад на табори біженців, що оточують місто Ель-Фашер.

BBC: під час нещодавніх нападів RSF у суданському Дарфурі вбили понад 400 осіб
Фото: Google Maps

Понад 400 людей вбили під час нещодавніх нападів воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) у суданському регіоні Дарфур, пише BBC з посиланням на ООН, яка зі свого боку посилається на “надійні джерела”.

Минулого тижня RSF почали інтенсивний наземний і повітряний напад на табори біженців, що оточують місто Ель-Фашер, намагаючись захопити останню столицю штату в Дарфурі, яку утримує їхній суперник – суданська армія.

З квітня 2023 дві сторони перебувають у кривавій боротьбі за владу. Це призвело до найбільшої гуманітарної кризи у світі та змусило мільйони людей покинути свої домівки.

ООН підтвердила 148 вбивств між четвергом і суботою, але попередила, що кількість жертв набагато більша.

Високопоставлені міжнародні чиновники планують зустріч у Лондоні, щоб обговорити тривалу громадянську війну в Судані у другу річницю початку конфлікту.

За даними ООН, серед загиблих було щонайменше дев'ять співробітників гуманітарної служби.

Табори, що оточують Ель-Фашер ‒ Замзам і Абу-Шук ‒ надають тимчасові будинки для понад 700 000 людей, багато з яких “переживають умови, схожі на голод”.

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У заяві, оприлюдненій у суботу, RSF заявили, що не несуть відповідальності за напади на мирних жителів і що “сцени вбивства в Замзамі облаштували з метою дискредитації їхніх сил”.

Наступного дня група заявила, що завершила “успішне звільнення” табору від армії Судану. RSF звинуватила армію у використанні Замзаму як “військових казарм, а невинних цивільних осіб як живого щита”.

Ель-Фашер ‒ останнє велике місто в Дарфурі під контролем армії, яке вже рік перебуває в облозі RSF. У вівторок жорстока громадянська війна в Судані перейде у третій рік.

Глава ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав усі залучені сторони “відновити свою рішучість вжити значущих кроків у напрямку вирішення конфлікту”.

Напередодні конференції у вівторок у Лондоні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про пакет продовольства та допомоги на 120 мільйонів фунтів для Судану.

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