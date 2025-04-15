ЄС відкрив третій із шести кластерів у переговорах про вступ Албанії

Амбітний план країни - приєднатися до Союзу у 2030 році.

У Люксембурзі на міжурядовій конференції за участі представників Європейського Союзу та Албанії було офіційно відкрито вже третій із шести переговорних кластерів щодо вступу балканської країни до ЄС.

Як пише "Європейська правда", від Євросоюзу був присутній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Польща головує у Раді ЄС - ред.), а від Албанії участь у заході брав голова уряду Еді Рама.

Сторони домовилися про відкриття кластеру номер 2 "Внутрішній ринок", який охоплює питання руху товарів та працівників, корпоративне право, інтелектуальну власність, політику конкуренції, фінансові послуги та інші теми.

Албанія офіційно розпочала переговори про вступ у 2022 році разом з Північною Македонією, проте пізніше їхні треки було розведено. Кластер 1 "Основи" та кластер 6 "Зовнішні відносини" ЄС відкрив з країною наприкінці минулого року.

Очікується, що на початку літа буде відкрито ще два переговорних кластери, а закриття перших розділів відбудеться до кінця 2025 року. Прем'єр Еді Рама стверджував, що амбітною ціллю для Албанії є вступ в ЄС у 2030 році.