Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Затримали інструктора Яворівського полігону, якому РФ наказала ліквідувати командирів ЗСУ
Затримали інструктора Яворівського полігону, якому РФ наказала ліквідувати командирів ЗСУ
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
ГоловнаСвіт

ЄС відкрив третій із шести кластерів у переговорах про вступ Албанії

Амбітний план країни - приєднатися до Союзу у 2030 році.

ЄС відкрив третій із шести кластерів у переговорах про вступ Албанії
Фото: Epochtimes

У Люксембурзі на міжурядовій конференції за участі представників Європейського Союзу та Албанії було офіційно відкрито вже третій із шести переговорних кластерів щодо вступу балканської країни до ЄС.

Як пише "Європейська правда", від Євросоюзу був присутній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Польща головує у Раді ЄС - ред.), а від Албанії участь у заході брав голова уряду Еді Рама. 

Сторони домовилися про відкриття кластеру номер 2 "Внутрішній ринок", який охоплює питання руху товарів та працівників, корпоративне право, інтелектуальну власність, політику конкуренції, фінансові послуги та інші теми. 

Албанія офіційно розпочала переговори про вступ у 2022 році разом з Північною Македонією, проте пізніше їхні треки було розведено. Кластер 1 "Основи" та кластер 6 "Зовнішні відносини" ЄС відкрив з країною наприкінці минулого року.

Очікується, що на початку літа буде відкрито ще два переговорних кластери, а закриття перших розділів відбудеться до кінця 2025 року. Прем'єр Еді Рама стверджував, що амбітною ціллю для Албанії є вступ в ЄС у 2030 році. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies