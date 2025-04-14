Угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс

Сьогодні, 14 квітня, угорський парламент схвалив зміни до Конституції. Вони стосуються, зокрема, ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє Telex.

Після підписання президентом в Конституції Угорщини зʼявиться поправка 15. Згідно з нею стать людини може бути тільки такою, якою вона була визначена при народженні.

Крім того зазначається, що "захист прав дітей" може виправдати обмеження свободи зібрань. Насамперед йдеться про заходи, які організовують представники ЛГБТК+ - зокрема щорічний прайд у Будапешті.

"Кожна дитина має право на такий захист і піклування, які необхідні для її належного фізичного, розумового та морального розвитку. Це право має пріоритет над усіма іншими основними правами, за винятком права на життя", - йдеться у тексті поправки.

Інші її положення стосуються заборони наркотиків, закріплення права на користування готівкою, можливості призупинення громадянства Угорщини в разі отримання іншого громадянства тощо.

Поправку до Конституції схвалили 140 депутатів парламенту Угорщини, проти проголосував 21.