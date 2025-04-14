Майже 60% опитаного населення Угорщини підтримує вступ України в ЄС

Згідно із результатами опитування, яке провела в Угорщині опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса", більшість населення країни підтримує вступ України в ЄС.

Як пише "Європейська правда", опитування "Голос нації" містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Євросоюзу.

Загалом опитали понад 1,1 млн людей. З них 58,18% відповіли ствердно на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?".

Окремим пунктом також було питання щодо позиції суспільства про те, чи Угорщина повинна залишатися членом Європейського Союзу та НАТО. Підтримують це 98,68% респондентів.

Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів у 2026 році, результати цього опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.