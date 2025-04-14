Зеленський розкритикував підхід США до примушування України до припинення вогню

Він звернув увагу, що для українців спершу зупинили допомогу, а потім – запропонували домовлятися. Для росіян нічого не зупиняли і додаткові санкції не впроваджували.

Україна розраховує на реакцію США на недотримання Росією зобов'язань не бити по енергетиці. Україна хотіла би не лише знати, що Америка її підтримує, а й відчувати це, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 60 minutes.

Домовленості повинні бути такими, щоб Путіним опинився у безвиході. Треба домовлятися про повне припинення вогню, вважає президент Зеленський.

"Повний ceasefire може дати можливість перейти до дипломатичного треку. Але Путін не хоче. Щоб був безумовний ceasefire – це єдиний формат. Він (формат. – Ред.) говорить, що це можна контролювати. Як? Сполучені Штати завдяки технічним можливостям своїх та партнерів, Британії та Франції, можуть контролювати чітко зрив або не зрив припинення вогню. Якщо це буде частково, Путін завжди буде гратись, що тут хтось вистрілив, а ми не ті дрони, вони взяли ракети, а то була не далекобійна зброя, а вона коротка", – сказав Зеленський.

Тому Україна одразу казала, що пропозиція США повністю припинити вогонь спрацює, якщо Штати озвучать чітку кількість днів і того, хто моніторить припинення вогню. Зеленський звернув увагу, що позиція США "мир через силу" була спрямована проти України.

"Сполучені Штати – що вони зробили? Припинили нам допомогу – заморозили її. І обмін розвідданими. Знаючи, що для нас дуже боляче буде. Удари балістичні, не розуміючи, що іде навала ракет по наших цивільних. І ми, знаючи, що це зупинено, і чуючи, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню", – сказав Зеленський.

Він поставив запитав, які заходи США вжили проти Росії, аби вона погодилася домовлятися про мир.

"Але, якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Руським пропонували і нічого не блокували. Мир через силу працює тільки в один бік. І тільки в наш", – сказав президент України.

Водночас він додав, що США буде складно отримати справедливий мир та швидке закінчення війни. І також без підтримки США Україна матиме більше втрат, сказав Зеленський.

Однак тим чи іншим шляхом війна закінчиться, тому що для українців немає іншого виходу. Рано чи пізно відбудеться дипломатичне рішення війни, бо Путін не може окупувати країну повністю, а Україні не вистачає сил деокупувати усе. Тож перемовини будуть і двосторонні, і тристоронні. Росія тиснутиме для того, щоб Київ визнав окуповані землі російськими. Тиснутиме, зокрема, і через треті країни. Але Київ на це не піде.

"Єдине – це справедливість. Вбивці повинні за це відповідати. Думаю, це буде найскладнішим викликом. Тому що всі будуть шукати через наших партнерів можливості тих чи інших компромісів з руськими. А ми не можемо відпустити питання справедливості", – сказав президент.

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