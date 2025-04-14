BBC: ізраїльська авіація знищила частину останньої повністю функціональної лікарні в місті Газа

Свідки кажуть, що внаслідок удару було зруйновано реанімаційне та хірургічне відділення лікарні.

Ізраїльський авіаудар знищив частину лікарні Аль-Ахлі Араб ‒ останньої повністю функціонуючої у місті Газа, пише BBC.

Свідки кажуть, що внаслідок удару було зруйновано реанімаційне та хірургічне відділення лікарні.

На відео, опублікованому в мережі, видно величезне полум'я та дим, що піднімаються після того, як ракети влучили у двоповерхову будівлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що націлилася на лікарню, оскільки в ній містився “командний центр, який використовував ХАМАС”. За даними цивільної служби з надзвичайних ситуацій Гази, жертв немає.

Однак одна дитина, яка раніше отримала травму голови, померла унаслідок "поспішної евакуації", згідно з заявою єпископальної єпархії Єрусалиму, частини англіканської церкви, яка керує лікарнею. Навколишні будівлі, зокрема церква Святого Пилипа, також були пошкоджені, повідомила єпархія. Додається, що був “вражений” бомбардуванням лікарні “вранці у Вербну неділю та на початку Страсного тижня”.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило, що будівля лікарні Аль-Ахлі Араб була "повністю зруйнована", що призвело до "примусового переміщення пацієнтів і персоналу лікарні".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вжила заходів, “щоб зменшити шкоду цивільним особам або госпіталю, включно з видачою завчасних попереджень у зоні терористичної інфраструктури, використанням високоточних боєприпасів і повітряним спостереженням”.