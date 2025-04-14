Експрезидент Бразилії успішно переніс операцію через "нестерпний біль"

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару зробили у Бразиліа операцію на кишківнику після того, як у п'ятницю його госпіталізували з “нестерпним” болем у животі, пише DW.

Болсонару зробили лапаротомію ‒ процедуру, що передбачає розріз черевної стінки, “для лікування кишкових спайок і відновлення черевної стінки”, йдеться в заяві лікарні DF Star, де він проходив лікування.

“Операція завершена успішно!” ‒ написала в Instagram Мішель Болсонаро, дружина колишнього лідера ‒ більше ніж через 11 годин після початку процедури.

“Ця масштабна операція тривала дванадцять годин і пройшла без ускладнень, без необхідності переливання крові”, ‒ йдеться в медичному бюлетені лікарні.

Раніше цими вихідними лікарі сказали, що біль був викликаний ускладненнями, пов’язаними з нападом з ножем під час його президентської кампанії в 2018 році. Ножовий удар був майже смертельним, він втратив близько 40% крові і йому довелося зробити термінову операцію.

Ультраправий популіст сам заявив у соцмережах, що проблема є “наслідком численних операцій, які йому довелося пройти після нападу в 2018 році”.

Болсонару звинувачують у спробі повалення уряду

Болсонару був у турне Бразилією, щоб просувати законопроєкт про амністію для своїх прихильників, які штурмували столицю після його поразки на виборах 2022 року.

Минулого місяця Верховний суд Бразилії постановив, що він постане перед судом за обвинуваченням у змові з метою повалення законно обраного уряду. Він відкидає звинувачення, називаючи справу політично мотивованим нападом.

Тим часом ультраправий політик намагався виставляти себе провідним кандидатом на виборах наступного року, незважаючи на те, що йому заборонено обіймати посаду до 2030 року за необґрунтовані заяви про шахрайство в системі електронного голосування Бразилії.