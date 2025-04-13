Президент Фінляндії закликав посилити санції проти РФ через удар по Сумах

Стубб заявив, що Росія не поважає ні міжнародного, ні гуманітарного права.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити санції проти РФ через удар окупантів по Сумах.

Про це політик написав у соцмережі Х.

"Росія продовжує свою варварську загарбницьку війну. Сьогодні знову бійня безневинних мирних жителів Сум. Росія демонструє, що не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права", – зазначив він.

За його словами, необхідно закінчити цю війну і безумовне припинення вогню має розпочатися негайно.

"Щоб змусити її серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори, санкції проти Росії потрібно ще більше посилити", – написав Стубб.

Russia continues its barbaric war of aggression. Today, again, slaughtering innocent civilians in Sumy. Russia shows that it has no respect for international law or humanitarian law.



We must end this war. An unconditional ceasefire must begin at once. To make it commit… — Alexander Stubb (@alexstubb) April 13, 2025