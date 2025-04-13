Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
ГоловнаСвіт

Президент Фінляндії закликав посилити санції проти РФ через удар по Сумах

Стубб заявив, що Росія не поважає ні міжнародного, ні гуманітарного права.

Президент Фінляндії закликав посилити санції проти РФ через удар по Сумах
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити санції проти РФ через удар окупантів по Сумах.

Про це політик написав у соцмережі Х. 

"Росія продовжує свою варварську загарбницьку війну. Сьогодні знову бійня безневинних мирних жителів Сум. Росія демонструє, що не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права", – зазначив він.

За його словами, необхідно закінчити цю війну і безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. 

"Щоб змусити її серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори, санкції проти Росії потрібно ще більше посилити", – написав Стубб. 

  • Сьогодні росіяни атакували Суми. Загинули понад 30 осіб, зокрема і діти. 
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies