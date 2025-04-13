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МЗС Чехії: Росією керують вбивці, які щодня доводять, що не прагнуть миру

"Чеська Республіка залишається з Україною".

МЗС Чехії: Росією керують вбивці, які щодня доводять, що не прагнуть миру
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи російський ракетний удар по Сумах, наголосив, що Росія не зацікавлена у мирному процесі.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру", - наголосив Ліпавський.

Він наголосив, що Чеська Республіка залишається з Україною. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно змусити Росію припинити вогонь.

Президент Литви Гітанас Науседа також наголосив, що цивілізований світ повинен силою зупинити варварство Росії. 

  • Сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Суми. Загинули більше 30 людей, серед них - діти. Майже 100 - поранені. 
  • Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що цинічний удар ворога у Вербну неділю є "абсолютним злом". Президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції світу.
  • Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни завдали удару у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв.
  • ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ. Росіяни атакували Суми двома "Іскандерами" з Воронезького та Курського напрямків.
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