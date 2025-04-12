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World Press Photo відкликало запрошення російського пропагандиста на церемонію нагородження

У березні премія World Press Photo визнала його одним зі своїх лауреатів за 2024 рік. Йдеться про знімок з акції протесту у Тбілісі.

World Press Photo відкликало запрошення російського пропагандиста на церемонію нагородження
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Найпрестижніша премія для фотожурналістів World Press Photo (WPP) відкликала запрошення фотографу пропагандистського ресурсу ТАСС Михайлу Терещенку на церемонію нагородження.

Про це йдеться в заяві на сайті World Press Photo. 

«У зв'язку зі збільшеною напруженістю на європейському континенті, на даному етапі ми більше не можемо сприяти гостю з російської організації, яку контролює держава», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що проти нагородження Терещенка виступили, зокрема, грузинські фотожурналісти.Згідно з правилами, журі оцінює всі роботи анонімно.

«У зв’язку зі мінливими часами та контекстами наші правила та процедури мають продовжувати розвиватися та адаптуватися. Ми прагнемо вчитися та вдосконалюватися», – йдеться у заяві.

  • 27 березня міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Серед переможців – двоє російських фотографів, одна фотографка з Білорусі, а також знімки двох німецьких документалістів, що торкаються теми російсько-української війни.
  • Один із переможців цьогорічного міжнародного конкурсу World Press Photo – це воєнний фотограф державної російської інформаційної агенції ТАСС Михайло Терещенко. Він отримав нагороду за серію фотографій протестів у Грузії. Сам Терещенко входить у кремлівський пул.
  • У інтерв’ю, яке ТАСС опублікувало в день оголошення переможців конкурсу, він, серед іншого, розповів, що знімав окупацію Маріуполя у 2022 році, яку Терещенко називає "визволенням".
  • Також журі відзначило двох німецьких фотографів, Флоріана Бахмаєра та Нанну Хайтманн, які знімали війну в Україні. Вони здобули перемогу в категорії "Окремий знімок" – фото з дівчиною, яка живе під Куп’янськом і страждає на панічні атаки через обстріли та фото з пораненим окупантом з так званої "ДНР", який воював проти України.
  • Українські медійники назвали нагороду російського фотографа "етичною сліпотою".
  • Згодом стало відомо, що журі WPP не скасує нагороду фотографу із РФ, але вибачилося за поєднання фото українки та окупанта
  • Грузинські фотожурналісти й фотографи-документалісти звинуватили конкурс World Press Photo в узаконенні російської пропаганди.
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