World Press Photo відкликало запрошення російського пропагандиста на церемонію нагородження

Найпрестижніша премія для фотожурналістів World Press Photo (WPP) відкликала запрошення фотографу пропагандистського ресурсу ТАСС Михайлу Терещенку на церемонію нагородження.
Про це йдеться в заяві на сайті World Press Photo.
«У зв'язку зі збільшеною напруженістю на європейському континенті, на даному етапі ми більше не можемо сприяти гостю з російської організації, яку контролює держава», – йдеться у заяві.
Зауважимо, що проти нагородження Терещенка виступили, зокрема, грузинські фотожурналісти.Згідно з правилами, журі оцінює всі роботи анонімно.
«У зв’язку зі мінливими часами та контекстами наші правила та процедури мають продовжувати розвиватися та адаптуватися. Ми прагнемо вчитися та вдосконалюватися», – йдеться у заяві.
- 27 березня міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Серед переможців – двоє російських фотографів, одна фотографка з Білорусі, а також знімки двох німецьких документалістів, що торкаються теми російсько-української війни.
- Один із переможців цьогорічного міжнародного конкурсу World Press Photo – це воєнний фотограф державної російської інформаційної агенції ТАСС Михайло Терещенко. Він отримав нагороду за серію фотографій протестів у Грузії. Сам Терещенко входить у кремлівський пул.
- У інтерв’ю, яке ТАСС опублікувало в день оголошення переможців конкурсу, він, серед іншого, розповів, що знімав окупацію Маріуполя у 2022 році, яку Терещенко називає "визволенням".
- Також журі відзначило двох німецьких фотографів, Флоріана Бахмаєра та Нанну Хайтманн, які знімали війну в Україні. Вони здобули перемогу в категорії "Окремий знімок" – фото з дівчиною, яка живе під Куп’янськом і страждає на панічні атаки через обстріли та фото з пораненим окупантом з так званої "ДНР", який воював проти України.
- Українські медійники назвали нагороду російського фотографа "етичною сліпотою".
- Згодом стало відомо, що журі WPP не скасує нагороду фотографу із РФ, але вибачилося за поєднання фото українки та окупанта.
- Грузинські фотожурналісти й фотографи-документалісти звинуватили конкурс World Press Photo в узаконенні російської пропаганди.