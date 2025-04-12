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В Естонії виявили 40 порушень на затриманому танкері російського тіньового флоту

Танкер Kiwala затримали у Фінській затоці без прапора будь-якої країни.

В Естонії виявили 40 порушень на затриманому танкері російського тіньового флоту
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Департамент транспорту перевірив танкер Kiwala і виявив 40 порушень. У зв'язку із цим судну заборонено продовжувати шлях до усунення всіх недоліків, повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу департаменту.

"Весь вчорашній день інспектори Департаменту транспорту перевіряли судно та зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух – не забезпечена ні безпека судноплавства, ні екологічна безпека", – заявив директор морської служби Департаменту транспорту Крістян Труу.

За даними транспортної влади, із 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість із них (23 порушення) стосувалися документації, решта – системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей.

"Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, яке не має прапора, – пояснив Труу. – Ми знаходимося в постійному контакті з представником судна".

Наразі судно знаходиться у Муузі під охороною Військово-морських сил. Після усунення як документальних, так і технічних порушень та повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху.

Танкер, про затримання якого стало відомо напередодні, прямував до російської порту Усть-Луга, згідно з підозрами, йдеться про судно російського тіньового флоту.

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