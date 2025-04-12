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Reuters: понад 100 китайських найманців воюють на боці РФ, але не мають зв'язків з офіційним Пекіном

Водночас, китайські військові офіцери з дозволу уряду КНР перебувають поблизу лінії фронту РФ, нібито на навчаннях.

Reuters: понад 100 китайських найманців воюють на боці РФ, але не мають зв'язків з офіційним Пекіном
СБУ показує одного з двох китайців, які воювали проти України, під час його допиту в Києві, 09 квітня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Понад сто громадян Китаю, які воюють на боці Росії проти України, є найманцями, але не мають прямого зв’язку з урядом Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на двох американських посадовців, знайомих з даними американської розвідки.

Колишній представник західної розвідки повідомляє, що близько 100 китайських найманців воюють за Росію і не мають жодного зв’язку з китайським урядом. Водночас, китайські військові офіцери з дозволу офіційного Пекіна перебувають поблизу лінії фронту РФ, щоб "вивчати уроки та тактику з війни".

Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що китайські бійці, схоже, мають мінімальну підготовку і не мають жодного помітного впливу на військові операції Росії.

  • Громадяни Китаю, які зараз воюють проти України, почали надходити на службу до Росії ще в минулому році. За даними LB.ua, наданими розвідувальними службами, громадяни КНР почали прибувати до російських центрів підготовки переважно восени 2024. А контракти з російською армією вони укладали ще з весни 2024-го і навіть з літа 2023-го. 
  • Росія і раніше використовувала громадян інших держав у бойових діях. Переважно це представники бідних країн, які погоджувалися воювати за гроші або потрапляли на фронт обманом: їм обіцяли роботу в Росії. Були й іранські інструктори, що тренували росіян на дронах типу "шахед". Військових КНДР Росія застосовує саме як контингент, а не окремих завербованих громадян. 
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