Росіяни вдарили по житловому будинку на Донеччині

Уранці 12 квітня російські окупанти завдали удару по приватному житловому сектору міста Родинське Покровського району на Донеччині.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вогонь охопив будівельні конструкції зруйнованого будинку.
"Умови для ліквідації пожежі були вкрай небезпечними - ворог постійно обстрілює цей населений пункт", — кажуть рятувальники.
Завдяки злагодженим діям вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та перукарню.