Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по житловому будинку на Донеччині

Вогонь охопив будівельні конструкції зруйнованого будинку. 

Росіяни вдарили по житловому будинку на Донеччині
Фото: ДСНС України

Уранці 12 квітня російські окупанти завдали удару по приватному житловому сектору міста Родинське Покровського району на Донеччині. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вогонь охопив будівельні конструкції зруйнованого будинку. 

"Умови для ліквідації пожежі були вкрай небезпечними - ворог постійно обстрілює цей населений пункт", — кажуть рятувальники.

Завдяки злагодженим діям вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та перукарню.

Фото: ДСНС

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies