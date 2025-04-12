Росіяни вдарили по житловому будинку на Донеччині

"Умови для ліквідації пожежі були вкрай небезпечними - ворог постійно обстрілює цей населений пункт", — кажуть рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС України.

Уранці 12 квітня російські окупанти завдали удару по приватному житловому сектору міста Родинське Покровського району на Донеччині.

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