Уночі Сили ППО збили 56 ворожих БпЛА, 24 дрони-імітатори – не досягли цілей

Від ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

У ніч на 12 квітня РФ атакувала Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.