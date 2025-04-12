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Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 8 цивільних

Ворог бив по критичній інфраструктурі.

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 8 цивільних
Фото: t.me/khersonskaODA

Минулої доби російські війська атакували 23 населені пункти Херсонщини, ворог бив по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Новорайськ, Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Берислав, Зміївка, Дніпровське, Дудчани, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Козацьке Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Понятівка, Софіївка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили банківську установу та приватний автомобіль.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

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