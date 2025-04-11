Російська армія атакувала вісім громад Сумщини

Станом на 21:00 11 квітня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 91 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 196 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни атакували артилерією, мінометами, КАБами та дронами. Пошкоджено приміщення школи, адміністративну будівлю, два автомобіля, торгівельний центр, магазин, відділення банку, 20 приватних житлових будинків, п'ятиповерховий будинок.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, КАБом та дронами.

Миропільську громаду обстріляли з РСЗВ та КАБами, а Великописарівську - з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами загарбники вдарили по Шалигинській та Глухівській громадам.

Есманьську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами, а Середино-Будську - артилерією та дронами.