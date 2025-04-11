Бійці ССО на Курщині взяли в полон 14 російських військових, троє з них — офіцери

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ упродовж кількох днів взяли в полон 14 російських військових на Курському напрямку. Троє з полонених — російські офіцери.

Про це повідомляють у Силах спецоперацій.

" Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області рф", — ідеться у повідомленні.

Оператори ССО провели серію спеціальних дій на Курщині, під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

Також спецпризначенці ліквідували близько 30 військовослужбовців противника.

"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", — додають в ССО.