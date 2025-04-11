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Бійці ССО на Курщині взяли в полон 14 російських військових, троє з них — офіцери

Філігранна робота спецпризначенців ССО на Курщині.

Бійці ССО на Курщині взяли в полон 14 російських військових, троє з них — офіцери
Фото: ССО

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ упродовж кількох днів взяли в полон 14 російських військових на Курському напрямку. Троє з полонених — російські офіцери.

Про це повідомляють у Силах спецоперацій.

" Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської  області рф", — ідеться у повідомленні. 

Оператори ССО провели серію спеціальних дій на Курщині, під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон. 

Також спецпризначенці ліквідували близько 30 військовослужбовців противника.

"Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", — додають в ССО.

  • Українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. 
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