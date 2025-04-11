Судитимуть двох російських військових, які катували цивільних під час окупації Бучі

В Україні судитимуть двох військовослужбовців ЗСУ РФ, які катували і вбили цивільних українців під час окупації у Бучі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що стрілець-помічник гранатометника 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи разом з іншим військовим зс рф у березні 2022 року вбили мирного мешканця Бучі. Вони помітили чоловіка, який в умовах окупації намагався знайти продукти харчування, біля супермаркету та почали по ньому стріляти. Від чотирьох вогнепальних поранень грудної клітини й живота потерпілий помер на місці.

Інший обвинувачений – командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи. Він та ще двоє військових держави-агресора у березні 2022 року під час патрулювання вулиць міста відкрили вогонь з автоматичної зброї по цивільному, який йшов додому.

Потерпілий сховався на території найближчого приватного будинку, а коли його знайшли – обвинувачений здійснив у нього щонайменше два постріли. Чоловік втратив свідомість і впав на підлогу.

Командир взводу подумав, що потерпілий помер. На щастя, чоловік, отримавши тілесні ушкодження, залишився живим.

Одному окупанту інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, іншому – закінчений замах на цей злочин (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України).