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На Донецькому напрямку ЗСУ знищили російський "танк-черепаху"

Коли ворожа техніка починає горіти, з неї вибігають російські військові, яких українські дрони також знищують.

На Донецькому напрямку ЗСУ знищили російський "танк-черепаху"
Фото: скріншот

На Донеччині українські бійці з підрозділу аеророзвідки "Terra" FPV-дронами знищили російський "танк-черепаху". 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Бійці з підрозділу аеророзвідки "Terra" окремої штурмової бригади знищили на Донеччині російський "танк-черепаху". Зокрема, оператори ударних FPV-дронів майстерно ліквідували "короля серед черепахотанків окупантів".

"У відео — дрони підрозділу кілька разів влучають у «танк-черепаху» загарбників. Спочатку це не дає ніякого позитивного результату через надмірний захист бронею, однак незабаром нашим бійцям все ж таки вдається кількома ударами добити і знищити його. Коли ворожа техніка починає горіти, з неї вибігають російські військові. Наші оператори дронів також успішно уражають ворожих танкістів", —  додають військові.

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