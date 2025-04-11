Коли ворожа техніка починає горіти, з неї вибігають російські військові, яких українські дрони також знищують.

На Донеччині українські бійці з підрозділу аеророзвідки "Terra" FPV-дронами знищили російський "танк-черепаху".

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Бійці з підрозділу аеророзвідки "Terra" окремої штурмової бригади знищили на Донеччині російський "танк-черепаху". Зокрема, оператори ударних FPV-дронів майстерно ліквідували "короля серед черепахотанків окупантів".

"У відео — дрони підрозділу кілька разів влучають у «танк-черепаху» загарбників. Спочатку це не дає ніякого позитивного результату через надмірний захист бронею, однак незабаром нашим бійцям все ж таки вдається кількома ударами добити і знищити його. Коли ворожа техніка починає горіти, з неї вибігають російські військові. Наші оператори дронів також успішно уражають ворожих танкістів", — додають військові.