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Росіяни атакували Запорізьку область дронами. Є пошкодження

Понівечені цивільні автівки.

Росіяни атакували Запорізьку область дронами. Є пошкодження
Фото: Запорізька ОВА у Telegram

Російські дрони атакували Пологівський та Запорізький райони. Пошкоджень зазнали цивільні авто.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Лише за кілька годин внаслідок скидів fpv-дронів понівечені цивільні автівки в Пологівському та Запорізькому районах", — каже він.

Вибуховою хвилю та уламками пошкоджені вікна та шифер у житлових будинках. Люди не постраждали.

  • Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.
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