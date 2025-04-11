Росіяни атакували Запорізьку область дронами. Є пошкодження

Російські дрони атакували Пологівський та Запорізький райони. Пошкоджень зазнали цивільні авто.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Лише за кілька годин внаслідок скидів fpv-дронів понівечені цивільні автівки в Пологівському та Запорізькому районах", — каже він.

Вибуховою хвилю та уламками пошкоджені вікна та шифер у житлових будинках. Люди не постраждали.