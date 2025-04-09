Росіяни завдали по Запорізькій області майже 360 ударів і поранили людину

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

111 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки.

2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.

Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

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