Росіяни завдали по Запорізькій області майже 360 ударів і поранили людину

Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці.
232 БпЛА різної модифікації атакували Новояковлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.
111 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки.
Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.
- Нещодавно окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Запорізькій області.