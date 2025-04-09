Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Терор заради терору
Терор заради терору
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
У МЗС відреагували на заяву конгресвумен Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії
У МЗС відреагували на заяву конгресвумен Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали по Запорізькій області майже 360 ударів і поранили людину

Від атак окупантів постраждали 11 населених пунктів.

Росіяни завдали по Запорізькій області майже 360 ударів і поранили людину
Наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці.  

232 БпЛА різної модифікації атакували Новояковлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку. 

111 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки. 

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies