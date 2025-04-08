Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Терор заради терору
Терор заради терору
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець

Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого і відбувся вибух.

На Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець
Ілюстративне фото

Вчора, 7 квітня, в одній із громад Сумської області на міні підірвався підліток.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“13-річний хлопець зі своїм другом гуляли біля яру. Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого і відбувся вибух. На ранок сьогодні стан дитини стабільно тяжкий. Лікарі боряться за його життя”, - йдеться у повідомленні. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що заклади освіти області мають провести виховні години та уроки у Класах Безпеки, на яких ще раз проговорити, що необхідно робити в разі виявлення небезпечного предмета.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies