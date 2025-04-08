На Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець

Вчора, 7 квітня, в одній із громад Сумської області на міні підірвався підліток.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“13-річний хлопець зі своїм другом гуляли біля яру. Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого і відбувся вибух. На ранок сьогодні стан дитини стабільно тяжкий. Лікарі боряться за його життя”, - йдеться у повідомленні.
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що заклади освіти області мають провести виховні години та уроки у Класах Безпеки, на яких ще раз проговорити, що необхідно робити в разі виявлення небезпечного предмета.
- З лютого 2022 року 336 людей, з них 18 дітей, загинули від вибухонебезпечних предметів, 825 людей, із них 92 дітей, було поранено.