Українська розвідка відбила кібератаку на портал War&Sanctions

7 квітня російські спецслужби здійснили масштабну DDoS-атаку на портал War&Sanctions. За оцінками фахівців, атака була спрямована на виведення ресурсу з ладу та блокування доступу до інформації.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Протягом пів години ворог здійснив понад 56 мільйонів запитів — близько 40 тисяч щосекунди. Для атаки задіяли понад 3 700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема, в Росії та Китаї.
ГУР зазначило , що завдяки високим стандартам кібербезпеки та професійності команди спроба росіян зірвати роботу порталу виявилася безуспішною. Інфраструктура ресурсу залишилася неушкодженою, витоку даних не зафіксували.
У розвідці підкреслили, що подібні скоординовані атаки підтверджують ефективність War&Sanctions як інструменту інформаційного опору російській агресії.
- War&Sanctions - портал, присвячений санкціям проти РФ. Він містить шість розділів, зокрема, про російські судна, викрадені росіянами об’єкти культурної спадщини, перелік підсанкційних фізосіб і компанійтощо.