Естонія запропонувала спроможності свого ОПК для забезпечення Збройних Сил України

Естонія запропонувала спроможності свого ОПК для забезпечення Сил безпеки і оборони України, повідомляє Міноборони України.

Делегація Міністерства оборони України обговорила пріоритети у безпековій допомозі та можливості естонського ОПК з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, який прибув до Києва з робочим візитом.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував план використання спроможностей естонського оборонно-промислового комплексу на користь України та ознайомив з можливостями виробництва.

«Естонія продовжить допомагати та підтримувати Україну – у нашому бюджеті виділено більше 0.25% ВВП для цього. Працюємо над забезпеченням України усім необхідним для досягнення справедливого та тривалого миру», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Крім того, Естонія продовжить роботу щодо забезпечення українських військових боєприпасами та цього року фінансуватиме й інші важливі напрямки підтримки: по 5 мільйонів євро надасть ІТ-коаліції та на підготовку українських військовослужбовців.

Також сторони домовилися посилити роботу з постачання Україні безпілотників. Естонія входить до переліку країн, які є учасниками Коаліції дронів, та має власні виробничі потужності.

«Формат співпраці з Естонією доводить свою ефективність, адже дає можливість обрати необхідні спроможності для забезпечення Сил оборони України. Це зразок, на який Україна орієнтується у взаємодії з іншими нашими союзниками. Ми вже передали опрацьований список пріоритетів естонській стороні», – підкреслив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.