В "Армія+" запрацював сервіс для одруження військових онлайн у зручний час

Саму послугу можна замовити у застосунку "Армія+", а одруження відбувається у "Дії".

У застосунку "Армія+" з’явився новий сервіс – можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в "Дії".

Про це пише пресслужбба Міноборони.

Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву через "Армія+" у розділі "Сервіси". Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, "Дія" запропонує обрати дату і час. Посилання на церемонію з’явиться у застосунку в день весілля. Одруження відбувається онлайн і триває до 30 хвилин.

Для цього обидвом сторонам необхідно мати в "Дії" ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

Вартість послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1 016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) та комісії банку (1.44% від суми мита). Після церемонії у "Дії" з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять Укрпоштою чи кур’єром. Його вартість становитиме 390 гривень на кожну адресу.

Як розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Україна стала першою країною у світі, де весь цикл одруження можна пройти онлайн. За весь час роботи сервісу в Дії одружилися понад 4 700 пар і є великий попит на цю послугу, особливо серед військових.

"Пріоритетність на шлюб онлайн – це те, що просили зробити нас військові в останні місяці. Армія+ разом із Дією відгукуються на це прохання. Ми розуміємо, що не всі військові можуть вирватися зі служби на кілька днів, та одружитися зі своїми партнером чи партнеркою. Тому ми даємо їм можливість зробити це дистанційно і без походу в ДРАЦС", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.