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ДОТ оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на 6 млн грн

Компанії постачали ЗСУ молочні вироби, які не відповідали державним стандартам.

ДОТ оштрафував постачальників продуктів для ЗСУ на 6 млн грн
Фото: Міноборони

Державний оператор тилу (ДОТ) оштрафував окремих постачальників продуктів харчування для Збройних сил України на понад 6 млн гривень через виявлення низки фальсифікованих молочних виробів, які не відповідали державним стандартам.

Про це повідомляє Міноборони України.

У I кварталі 2025 року ДОТ законтрактував харчування військовослужбовців на 21.4 млрд грн. "Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ. Контроль якості та прозорість постачання – це не лише питання відповідального використання державних коштів, а й безпеки та довіри з боку наших військових. Саме тому оперативно реагуємо на порушення", – наголосив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У контрактах чітко розмежували поняття "неякісного" та "фальсифікованого" товару, що дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках порушення умов поставки та використання сторонніх домішок.

"Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій", — ідеться у повідомленні.

19 із 35 зразків виявилися фальсифікованими під час перевірки, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо шести зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ:

  • штрафує постачальника
  • блокує подальше постачання партії
  • повідомляє інших контрагентів про порушення
  • забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки. 

"Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність", – зазначає директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Також ДОТ планує перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути фальсифіковані, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка вже мала негативні протоколи випробувань. 

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