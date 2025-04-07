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Сили оборони: на півдні ворог готує малі групи піхоти для штурмових операцій

Водночас про десантну операцію наразі не йдеться.

Сили оборони: на півдні ворог готує малі групи піхоти для штурмових операцій
Окупанти на Вугледарському напрямку
Фото: тг-канал окупантів

У Силах оборони прокоментували ситуацію на південному напрямку, там ворог готує малі групи піхоти для проведення штурмових дії. Водночас накопичення російських військ для здійснення масштабної десантної операції не спостерігається.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Щодо десантної операції, потрібна необхідна кількість сил і засобів для проведення цієї десантної операції, зокрема, для транспортування цього десанту. Наразі такої кількості тут наша розвідка не виявляє. Ми не говоримо, що таке не можливо, але зараз вони не готові це проводити найближчим часом", — каже Волошин.

Речник підкреслює, що наразі спостерігається підготовка ворожої армії для проведення штурмових дій малими групами піхоти та для локальних боїв, однак зараз не йдеться про великий тактичний десант.

"Йдеться про певні якісь острови чи захоплення якогось плацдарму на правому березі, щоб з нього вже здійснювати вогневий вплив і на протоки Дніпровські, і на сам Дніпро, на правий берег там. Але для того, щоб здійснити десантну операцію і форсувати Дніпро, таких сил і засобів у них на сьогодні не зібрано", — додає речник.

  • За даними Генштабу, за минулий тиждень кількість боїв  знизилася на Харківському, Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках. Зросла – на Оріхівському, Торецькому, Лиманському напрямках. 
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