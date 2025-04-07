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У Києві затримали депутата Житомирської облради, який за $10 тисяч обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до держустанови

Суд відправив його під нічний домашній арешт. 

У Києві затримали депутата Житомирської облради, який за $10 тисяч обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до держустанови
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Києві на "гарячому" чинного депутата Житомирської обласної ради. Посадовець намагався отримати 10 тисяч доларів США від чоловіка, який хотів працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У березні 2025 року депутат зустрівся з потенційним "клієнтом" і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Він запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За "вирішення питання" він просив 10 тисяч доларів. 

3 квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї суми. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 

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