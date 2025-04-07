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Затримали російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримали російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині
Затримана російська агентка
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. У регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.

Про це повідомили у СБУ.

За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у час-пік. Зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.

Виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала "легкі гроші" в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.

Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та "підсилила" додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Спецслужба нагадує: якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".
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