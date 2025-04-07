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Росіяни упродовж доби атакували Харківщину дронами та КАБами, постраждали люди

Унаслідок атак пошкоджені будинки та енергомережі.

Росіяни упродовж доби атакували Харківщину дронами та КАБами, постраждали люди
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Поліція Харківщини

Упродовж доби росіяни атакували Харківщину. Через це постраждали троє людей. 

Про це розповіли у ОВА. 

У Куп'янську унаслідок влучання в 9-й поверх відбулось загоряння балконів та квартир дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Будівля частково пошкоджена. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік та 79-річна жінка. 

Перед цим у місті унаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі 5-ти приватних домоволодінь, горіла господарча споруда та будинок. 

Росіяни атакували КАБом околиці с. Березівка, а в с. Івашки унаслідок влучання двох FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, вуличні енергомережі.

У с. Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу горіли приватні будинки.

Росіяни били КАБами по Золочівській ТГ Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та скління вікон господарчої споруди. Постраждала 68-річна жінка. Авіабомби влучили у луки та на відкритій території населених пунктів громади. 

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

  • Раніше у ОВА повідомили, що окупанти скинули КАБ на с.Токарівка Друга Дергачівської ТГ. Через це загинув чоловік.
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