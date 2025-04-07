Росіяни упродовж доби атакували Харківщину дронами та КАБами, постраждали люди

Упродовж доби росіяни атакували Харківщину. Через це постраждали троє людей.
Про це розповіли у ОВА.
У Куп'янську унаслідок влучання в 9-й поверх відбулось загоряння балконів та квартир дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Будівля частково пошкоджена. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік та 79-річна жінка.
Перед цим у місті унаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі 5-ти приватних домоволодінь, горіла господарча споруда та будинок.
Росіяни атакували КАБом околиці с. Березівка, а в с. Івашки унаслідок влучання двох FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, вуличні енергомережі.
У с. Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу горіли приватні будинки.
Росіяни били КАБами по Золочівській ТГ Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та скління вікон господарчої споруди. Постраждала 68-річна жінка. Авіабомби влучили у луки та на відкритій території населених пунктів громади.
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.
- Раніше у ОВА повідомили, що окупанти скинули КАБ на с.Токарівка Друга Дергачівської ТГ. Через це загинув чоловік.