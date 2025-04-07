Російська армія за добу втратила 1350 солдатів

Упродовж доби оборонці знищили 1350 російських окупантів, 13 ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та 2 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,
- танків ‒ 10567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
- артилерійських систем – 25817 (+31) од,
- РСЗВ – 1356 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).
Дані уточнюються.