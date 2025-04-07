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Російська армія за добу втратила 1350 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 925 020 окупантів.

Російська армія за добу втратила 1350 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби оборонці знищили 1350 російських окупантів, 13 ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та 2 РСЗВ. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
  • артилерійських систем – 25817 (+31) од,
  • РСЗВ  – 1356 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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