Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
ГоловнаСвіт

У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії

У Польщі вважають, що Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна.

У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
Павле Коваль
Фото: еспресо

Президент США Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо його переговори про припинення війни в Україні призведуть до визнання Штатами претензій Росії на Крим та інші окуповані території.

Як пише Financial Times, та вважає радник уряду Польщі з питань України Павел Коваль, який зокрема консультує прем’єр-міністра Дональда Туска та очолює комітет із закордонних справ польського парламенту. 

У інтерв’ю Коваль сказав, що Польща та інші країни Центральної Європи вважатимуть перетином "червоної лінії", якщо "розширені" кордони Росії будуть юридично визнані в результаті вторгнення в сусідню країну.

Коваль розповів це перед тим, як вилетіти до Вашингтона, щоб зустрітися з високопоставленими членами Конгресу США та Кітом Келлогом, спеціальним представником президента Трампа з питань України.

За словами Коваля, існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та здійсненням "очікування Росії визнати Крим, Донбас чи інші частини України, що було б історичною помилкою". Він попередив, що цеи "буде жахливо" – прецедент, який би дозволив Путіну розширити "імперську Росію". 

"Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включаючи Крим і Донбас, і це основа норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом", – зазначив політик. 

Коваль сказав, що він упевнений, що Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна. Він стверджує, що Трамп також не ризикне позбавити американські компанії можливості інвестувати в постконфліктну реконструкцію України, відмовившись від сильних гарантій безпеки, яких хочуть Київ та його європейські союзники. 

"Для політиків дуже легко відокремити політичні гарантії від бізнес-гарантій і від військових гарантій, але якщо реальні гроші будуть інвестувати в Україну, вони вимагатимуть серйозних американських гарантій", – сказав він. 

За словами польського політика, зараз потрібно зосередитися на негайній тактичній підтримці України. Він погодився також із словами Туска щодо продовження надання матеріально-технічної підтримки Україні, але не розгортанням польських солдатів у країні в рамках міжнародної миротворчої місії.

Коваль сказав, що така позиція є відповіддю на необхідність не послаблювати польську армію, головною роллю якої є захист власних кордонів країни від Росії та Білорусі.

  • За словами глави польського МЗС Радослава Сікорського, Україна сама вирішує, чи з'являться на її території іноземні війська і коли це відбудеться.
  • Також він вважає, що найкращою гарантією безпеки для України є її добре оснащена армія.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies