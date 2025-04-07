У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії

У Польщі вважають, що Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна.

Президент США Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо його переговори про припинення війни в Україні призведуть до визнання Штатами претензій Росії на Крим та інші окуповані території.

Як пише Financial Times, та вважає радник уряду Польщі з питань України Павел Коваль, який зокрема консультує прем’єр-міністра Дональда Туска та очолює комітет із закордонних справ польського парламенту.

У інтерв’ю Коваль сказав, що Польща та інші країни Центральної Європи вважатимуть перетином "червоної лінії", якщо "розширені" кордони Росії будуть юридично визнані в результаті вторгнення в сусідню країну.

Коваль розповів це перед тим, як вилетіти до Вашингтона, щоб зустрітися з високопоставленими членами Конгресу США та Кітом Келлогом, спеціальним представником президента Трампа з питань України.

За словами Коваля, існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та здійсненням "очікування Росії визнати Крим, Донбас чи інші частини України, що було б історичною помилкою". Він попередив, що цеи "буде жахливо" – прецедент, який би дозволив Путіну розширити "імперську Росію".

"Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включаючи Крим і Донбас, і це основа норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з основних гарантій збереження миру в цьому регіоні, згідно з нашим історичним досвідом", – зазначив політик.

Коваль сказав, що він упевнений, що Трамп зрештою не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна. Він стверджує, що Трамп також не ризикне позбавити американські компанії можливості інвестувати в постконфліктну реконструкцію України, відмовившись від сильних гарантій безпеки, яких хочуть Київ та його європейські союзники.

"Для політиків дуже легко відокремити політичні гарантії від бізнес-гарантій і від військових гарантій, але якщо реальні гроші будуть інвестувати в Україну, вони вимагатимуть серйозних американських гарантій", – сказав він.

За словами польського політика, зараз потрібно зосередитися на негайній тактичній підтримці України. Він погодився також із словами Туска щодо продовження надання матеріально-технічної підтримки Україні, але не розгортанням польських солдатів у країні в рамках міжнародної миротворчої місії.

Коваль сказав, що така позиція є відповіддю на необхідність не послаблювати польську армію, головною роллю якої є захист власних кордонів країни від Росії та Білорусі.