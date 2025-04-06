​Макрон: Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії

Президент Франції нагадав, що Україна прийняла пропозицію Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що режим припинення вогню в Україні має відбутися якомога швидше.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів, завданих Росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", - написав він у соцмережі Х.

Макрон зазначив, що Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому.

"І якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії", - додав Макрон.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.



Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025

Раніше видання The Telegraph повідомило, що Макрон буде головним представником Європи для проведення переговорів з Володимиром Путіним щодо миру в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб напередодні також запропонував, щоб від імені "коаліції охочих" із Путіним поговорив Макрон або британський прем'єр Кір Стармер.

Україна погодилася на тимчасове припинення вогню з Росією. Мова про 30-денне перемир'я, як запропонували США.

Водночас Путін висунув низку умов, які має виконати Україна: це - припинення мобілізаії та непостацання Україні зброї. Після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Путін погодився лише на припинення ударів по енергетиці. При чому в той же день Росія атакувала Україну дронами та ракетами і продовжує це робити. Ворог досі б'є по цивільних об'єктах, вбиває дітей.

Як відомо, тільки офіційно Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог.