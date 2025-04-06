Польща приводила у бойову готовність ППО та піднімала авіацію через ракетний обстріл України

У повітряному просторі Польщі почала діяти польська та союзницька авіація.

У Польщі через ракетний обстріл Росією території України, у Польщі піднімали у повітря винищувачі F-16, а також привели у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

“У звʼязку з інтенсивною активністю стратегічної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", — ідеться в повідомленні.

У командуванні додають, що в повітря підняли пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан найвищої готовності.

Командування збройних сил Польщі здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.