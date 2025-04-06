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Українські партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро

Завдяки удару по ворожій інфраструктурі порушено логістику до військових заводів. 

Українські партизани здійснили диверсію на російській залізниці у Кемеро
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово в Росії. Завдяки диверсії призупинено постачання боєприпасів до військових заводів. 

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ". 

Кримські партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Цей логістичний шлях сполучається з Кемеровським механічним заводом, який виробляє  боєприпаси дрібного і середнього калібру.

"Внаслідок наших дій було порушено логістику та затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій РФ буде тільки збільшуватися", — наголошують в "АТЕШ".

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