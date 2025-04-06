​За добу на фронті відбулося 178 боєзіткнень, 75 — на Покровському напрямку

Ворог здійснив 99 авіаударів та близько 5449 обстрілів.

Розпочалася 1138-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2237 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка, Братениця, Басівка, Наумівка Сумської області; Козача Лопань, Слатине Харківської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ, Комишуваха Донецької області; Гуляйполе, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та засіб ППО противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 атак агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке.

Противник один раз атакував позиції наших захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки загарбники здійснили чотири марних атаки на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 17 атак противника. Ворог завдав 322 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 22 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.