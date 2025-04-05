Головне за суботу, 5 квітня: наслідки ударів по Кривому Рогу, понад 150 боєзіткнень, 6 квітня – день жалоби

Бойові дії на Донеччині, 152 бойових зіткнення, ворожі обстріли, протести в США. Яким запам’ятається 1137-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 квітня відбулося 152 бої.

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 квітня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що від російського міноборони знов поширюються брехливі заяви про начебто "порушення" Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики.

Ворог це робить винятково для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців. Так зʼявились нові дезінформаційні звинувачення з російського боку у начебто 14 "атаках" Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури 4 квітня. "Атаки" є фейком.

Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження винятково по військових цілях російської окупаційної армії.

У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг, що сталася напередодні, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“Усі вони отримали ураження внаслідок ракетного удару. Серед них шестеро – діти. Більшість юних пацієнтів, на жаль, "важкі". З тяжкими травмами чимало й дорослих”, ‒ зазначив він.

Лисак додав, що містяни досі в шоці після пережитого жаху. На місце, де загинули люди, несуть квіти та іграшки.

Станом на 19:00 5 квітня, за інформацією очільника області, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п'ятеро – діти. Загиблих – 18, у тому числі 9 дітей.

"Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу, - зазначив президент України Володимир Зеленський. - Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами День жалоби буде оголошено завтра в усіх обласних центрах України, великих та малих громадах.

Дрони СБУ уразили російський завод "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області, який виробляє вибухівку, інформують джерела LB.ua.

Цей завод є одним з провідних в РФ та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт).

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Тисячі протестувальників зібралися у Вашингтоні, округ Колумбія, та по всій території США в суботу в рамках приблизно 1200 демонстрацій, які, як очікується, стануть найбільшим одноденним протестом проти президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска з тих пір, як вони розпочали стрімкі спроби змінити уряд і розширити повноваження президента, передає Reuters.

Організатори протестів у Вашингтоні повідомили Reuters, що на мітингу очікується понад 20 000 людей.

Протести заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!