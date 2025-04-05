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В Харківській області оголосили триденну жалобу

Жалобу оголосили в пам'ять про загиблих від російських атак. 

В Харківській області оголосили триденну жалобу

В Харківській області оголосили триденну жалобу.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Синєгубов нагадав, що 3 квітня в Харкові російські дрони вбили 5 людей.

"Серед них 12-річна дівчинка, яка разом зі своїми батьками вже ніколи не побачить світ. 4 квітня внаслідок ворожого ракетного удару в Кривому Розі загинули 18 людей, серед них 9 дітей", – зазначив Синєгубов. 

"На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби — в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі", – написав Терехов.

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