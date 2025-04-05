Ще 45 українців повернулися з тимчасово окупованої території, а також із Росії та Білорусі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з ТОТ, а також з територій РФ та РБ", – написав він.

За словами омбудсмана, для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій.

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця Повернені українці

Фото: Телеграм Дмитра Лубінця Повернені українці

Серед евакуйованих є особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:

маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ. 10 осіб потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання;

для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Переважна більшість повернутих – це особи похилого віку. Найстаршій громадянці — 93 роки. Окрім цього, повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон.

Фото: телеграм Дмитра Лубінця Повернені українці

"Зауважу, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув", – розповів Лубінець і наголосив, що саме тому виїзд із ТОТ – це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних.

Він додав, що Офіс Омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації.

Лубінець нагадав, що якщо людина чи її рідні потребують допомоги у виїзді з ТОТ, то варто звертатися до Офісу омбудсмана: