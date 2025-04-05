Невідомі дрони уразили важливий об’єкт російського ВПК у Саранську

Невідомі дрони у ніч на 5 квітня атакували важливий об'єкт російського ВПК підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ РФ.
Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Підприємство "Оптиковолоконные Системы" є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення.
Як зазначає Коваленко, продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема — у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.
- У ніч на 2 квітня російські міста Курськ і Таганрог зазнали масштабної атаки ударними безпілотниками. В обох випадках місцевій владі довелося оголошувати евакуацію.