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Невідомі дрони уразили важливий об’єкт російського ВПК у Саранську

 "Оптиковолоконные Системы" є частиною критичної інфраструктури РФ.

Невідомі дрони уразили важливий об’єкт російського ВПК у Саранську
Фото: Андрій Коваленко

Невідомі дрони у ніч на 5 квітня атакували важливий об'єкт російського ВПК підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ РФ. 

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Підприємство "Оптиковолоконные Системы" є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення.

Як зазначає Коваленко, продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема — у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.

  • У ніч на 2 квітня російські міста Курськ і Таганрог зазнали масштабної атаки ударними безпілотниками. В обох випадках місцевій владі довелося оголошувати евакуацію.
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