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Російські окупанти завдали понад 50 ударів по Сумщині

10 громад Сумщини опинилися під обстрілами РФ.

Російські окупанти завдали понад 50 ударів по Сумщині
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Уночі та зранку російська армія завдала 53 ударів по Сумській області, під ворожими обстрілами опинился 10 громад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі та зранку росіяни здійснили 53 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів.

Обстрілів РФ зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Чернеччинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.

Краснопільску, Середино-Будську, Глухівську, Юнаківську, Хутір Михайлівську, а також Великописарівську та Миропілську громади росіяни атакували безпілотниками.

Також у Краснопільській громаді росіяни обстрілювали з міномета та завдала ударів КАБами, на Білопільську та Шалигинську скинула ВОГи з безпілотника, по Юнаківській била з артилерії.

На Миропільській громаді ворог завдав двох авіаударів. У Чернеччинській громаді через удар БпЛА виникла пожежа.

  • У ніч на 5 квітня російські війська атакували Україну 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 51 ворожий безпілотник.
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