«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж доби ворог атакував 13 населених пунктів Запорізької області

Пошкоджень зазнали будинки, квартири і авто. Поранений цивільний.

Упродовж доби ворог атакував 13 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 497 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс 1 ракетний удар по Кушугуму.

4 авіаційних удари окупанти завдали по Гуляйполю, Темирівці та Новодарівці.

300 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Преображенку. 

8 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку. 

184 артудари завдано по території П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

  • У Степногірську внаслідок ворожої атаки по цивільному авто постраждав 50-річний чоловік. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies