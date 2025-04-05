Упродовж доби ворог атакував 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

184 артудари завдано по території П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.

4 авіаційних удари окупанти завдали по Гуляйполю, Темирівці та Новодарівці.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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