Упродовж доби ворог атакував 13 населених пунктів Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 497 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог наніс 1 ракетний удар по Кушугуму.
4 авіаційних удари окупанти завдали по Гуляйполю, Темирівці та Новодарівці.
300 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Преображенку.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.
184 артудари завдано по території П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.
- У Степногірську внаслідок ворожої атаки по цивільному авто постраждав 50-річний чоловік.