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Україна стримує на Курському напрямку 64 000 росіян

Росія прагне повністю витіснити українські сили з Курської області.

Україна стримує на Курському напрямку 64 000 росіян
Українські військові
Фото: Генштаб

У Курській області Росії українські війська тримають 64 000 росіян. Українська присутність на курському напрямку залишається, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, трансльованій Офісом президента. 

Він сказав, що Росія прагне повністю витіснити українські сили з Курської області. Але поки не вдається. 

"64 000. Їх військ. Це дуже серйозне угруповання, яке могло б розповсюджуватися і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту", – сказав він. 

Президент додав, що вчора нагородив деяких бійців, які воюють на Курському напрямку. 

  • У березні Росія активізувала зусилля з витіснення Сил оборони з Курської області. Українська армія утримувала позиці на Курському напрямку з серпня 2024. 
  • Росія поширювала фейк про повне оточення українських сил. Цей же наратив поширювали в Вашингтоні, попри дані американської розвідки. 
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