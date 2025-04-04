Україна стримує на Курському напрямку 64 000 росіян

У Курській області Росії українські війська тримають 64 000 росіян. Українська присутність на курському напрямку залишається, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, трансльованій Офісом президента.

Він сказав, що Росія прагне повністю витіснити українські сили з Курської області. Але поки не вдається.

"64 000. Їх військ. Це дуже серйозне угруповання, яке могло б розповсюджуватися і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту", – сказав він.

Президент додав, що вчора нагородив деяких бійців, які воюють на Курському напрямку.