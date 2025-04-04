ЗМІ: після початку мирних переговорів РФ збільшила кількість атак безпілотниками по Україні

Кремль хоче змусити Україну піти на поступки під час переговорів, використовуючи масовані атаки БпЛА.

Після початку переговорів США з Україною та Росією щодо припинення вогню, РФ збільшила на понад 50% кількість ударів безпілотниками.

Про це пише Telegraph.

За 30 днів після 18 лютого, коли почалися мирні переговори, Росія завдала близько 4776 ударів з безпілотників у порівнянні з 3148 ударами за 30 днів до цього, згідно з оновленими даними командування ВПС України.

Кремль посилив свої атаки, щоб змусити Київ піти на поступки – і взяти під контроль більше українських територій.

Після зустрічі в Ер-Ріяді 24 березня кількість російських обстрілів знову збільшилася. Перед переговорами Росія в середньому запускала 101 безпілотник на день, тоді як після — вже 154 на день, що свідчить про збільшення на 52,5%.

Зокрема, попри досягнення угоди про 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та Чорного моря, удари не зменшилися.

Кількість атак зросла тоді, коли Трамп публічно критикував Зеленського в Овальному кабінеті, а США припинили обмін розвідданими.

28 лютого, коли президент США звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за американську підтримку, — над Україною було запущено 208 російських безпілотників порівняно з 166 напередодні. А також 7 березня, після того як США призупинили обмін розвідданими з Україною, — Росія запустила 252 безпілотники, що є другим найвищим показником цього року.

Аналіз також показав, що атаки Москви стали "масштабнішими" за останні тижні, частково через те, що Росія змінила тактику. За даними ISW, російські військові перейшли на безпілотники дальньої дії, які більш успішно пробивали систему ППО України.

Спроби встановити часткове припинення вогню

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. За результатами розмови Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених.

Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.