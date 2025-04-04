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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали троє цивільних

Російські військові атакували цивільних з артилерії та безпілотниками.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали троє цивільних
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня 4 квітня російська армія атакувала три населені пункти Херсонської області, унаслідок ворожої атаки постраждали цивільні.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 4 квітня російські війська завдали ударів по населених пунктах Херсонської області, застосовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати. Станом на 17:00 відомо про трьох цивільних, які зазнали поранень унаслідок атак БпЛА. 

В Антонівці отримав поранення 74-річний чоловік, у Бериславі травмовано 69-річну жінку. Також у селі Червоний Маяк тяжкі поранення дістав 45-річний місцевий житель.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інше цивільне майно.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • У Херсонській області упродовж минулої доби через російські удари поранень зазнали троє людей.
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