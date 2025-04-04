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Норвегія збільшує допомогу Україні у 2025 році

Обсяг зріс до 85 мільярдів крон.

Норвегія збільшує допомогу Україні у 2025 році
міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії схвалив додатковий пакет підтримки України у 2025 році, передає видання NRK.

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Йдеться про додаткові 50 мільярдів норвезьких крон. 

Як повідомили міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг та міністр оборони Торе О. Сандвік на брифінгу, загальний обсяг допомоги Києву цьогоріч сягне 85 мільярдів крон, з урахуванням раніше виділених 35 мільярдів.

«Ми збільшимо втричі військову підтримку», – заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що виділені кошти будуть використані за межами країни, тож не вплинуть на національну економіку.

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