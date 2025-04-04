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Держсекретар США підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню

Вашингтон вважає, що дуже скоро стане очевидним, чи Росія готова до миру. Але коли саме – Рубіо не сказав. 

Держсекретар США підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США бачать, що припинення вогню, на яке погодилася Україна і Росія, були порушені декілька разів. Про це держсекретар Марко Рубіо сказав на брифінгу в Брюсселі, трансльованому Суспільним

Він вкотре наголосив, що готовність чи неготовність Росії до миру стане очевидною протягом декількох тижнів. Зараз, вважає держсекретар, мир став ближчим, бо обидві сторони в переговорах. 

"Це не про те, ми можна довіряти Путіну. Я нікому не довіряю. Це про те, що якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися. І ви потім пропонуєте умови, на яких ви готові припинити війну. І це мають бути адекватні умови. Якщо вони не зацікавлені в мирі, то затягуєте процес", – сказав Рубіо.

США готові до різних варіантів, але сподіваються, що затягування часу не буде. 

Рубіо додав, що Росія не погодилася на повне припинення вогню. Тепер вона порушує умови часткового припинення. 

Часткове припинення вогню

Україна і Росія на перемовинах зі США в Саудівській Аравії обидві погодилися, що не битимуть по енергетиці одна одної і не стрілятимуть у Чорному морі. 

Ворог за період "енергетичного перемир'я" встиг пошкодити об'єкти в декількох областях, що призводило до знеструмлення. Паралельно з цим Росія намагається звинуватити Україну в тому, що вона б'є по енергетиці. В Генштабі 3 квітня попередили, що російське МЗС готує новий фейк.

Слідкувати за дотриманням режиму тиші мали б США. Україна передала їм докази порушення.

Порушення домовленості визнали в НАТО. 

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