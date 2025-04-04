Програма перекладів української літератури в Гарварді втратила фінансування

У її межах з 2021 року виходили книжки українських письменників англійською мовою.

У США припинили фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, повідомляє Суспільне із посиланням на керівника цієї програми Олега Коцюбу.

"У мене сьогодні сумний день народження: Національний фонд гуманітарних наук припинив дію нашого гранту на видання української літератури в англійському перекладі", – написав він у Facebook.

Коцюба розповідає, що у листі пояснили припинення фінансування тим, що фонд "перерозподіляє свої фінансові ресурси в новому напрямі для просування порядку денного президента".

У коментарі Суспільне Культура він зазначив, що за цей грант мали вийти антологія українсько-єврейської поезії, книжка "Подорож вченого доктора Леонардо" Майка Йогансена та дві драми Лесі Українки. Вони хотіли найняти ще одного редактора за ці кошти, але тепер не вийде.

У інтерв'ю раніше Коцюба розповідав, що ідея започаткувати видавничу програму з'явилась кілька років тому, але остаточно оформилася у проєкт у 2021 році – з видання книжок "Бабин Яр. Голосами" Маріанни Кіяновської та "В ізоляції" Станіслава Асєєва.

З того часу вдалося видати 14 книжок. Коцюба зазначав, що у планах ще щонайменше 16 видань, над якими вони працюють.

"Ми продовжимо робити те, що можемо, в міру наших можливостей, враховуючи ті ресурси, які у нас є. Але через три роки війни з Росією це буде набагато складніше, оскільки вся команда видавництва складається з мене та одного редактора", – зауважує тепер він.