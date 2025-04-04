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Рубіо: США визначили час, за який Росія має показати готовність до миру. Конгрес уже напрацьовує посилення санкцій

Штати не зацікавлені в затягуванні. 

Рубіо: США визначили час, за який Росія має показати готовність до миру. Конгрес уже напрацьовує посилення санкцій
Марко Рубіо
Фото: скріншот

Війна може закінчитися лише переговорами, і Україні, і Росії доведеться йти на компроміс, сказав держсекретар США Марко Рубіо за результатами саміту міністрів закордонних справ країн НАТО. Відповідаючи на запитання про те, що Штати хочуть бачити від російської сторони, він сказав: "миру". 

Рубіо пояснив, що йдеться про повне, а не часткове припинення бойових дій. Для того, щоб отримати умови для остаточного миру, треба працювати з обома сторонами. 

"Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути миру. Але зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати", – сказав він.

Рубіо натякнув на нові санкції. 

"Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про підвищення санкцій. І уже буде рости тиск від Капітолію", – попередив він.

Рубіо сподівається, що Москва готова до миру. Але треба почути відповідь. 

"Ми будемо говорити, якщо буде предмет розмови. Не може бути розмови про розмову. Спочатку було важливо поговорити, тому що ми не говорили довгий час, але зараз уже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогрес у сторону миру", – пояснив він, додавши, що зараз залишається оптимістичним у цьому питанні. 

Рубіо також визнав, що домовленість про часткове припинення вогню була порушена. 

Wall Street Journal писала, що у вівторок 50 сенаторів-республіканців і демократів представили пакет санкцій, які будуть націлені на російську нафту, газ, уран та інші продукти, якщо Кремль відмовиться брати участь у добросовісних переговорах. І хоча з незначною підтримкою в Палаті представників цей захід має мізерні шанси на схвалення Конгресу, це є свідченням наявності тріщин у підтримці республіканцями примирливої політики Дональда Трампа щодо Москви.

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